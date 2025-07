Perto do fim, Mundial de Clubes ainda é dos brasileiros

Torcedores do Fluminense e Palmeiras são vistos pelo centro de Nova York Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Apesar de boa parte do público norte-americano ter comprado a ideia do Mundial de Clubes na reta final da competição, comparecendo em bom número aos jogos, não se vê mais clima de Copa nas ruas.

Circulando por Manhattan nesta quinta (10), vi mais camisetas do Fluminense e do Palmeiras do que de Chelsea e PSG. Aliás, vi uma do time francês e nenhuma dos ingleses. E sim, muitos brasileiros vieram para apoiar seus times e ficaram para fazer turismo.

Trânsito caótico

Ilha de Manhattan com trânsito congestionado. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Alugar um carro em Nova York, além de caro, parece não ser uma boa ideia. Ao menos na ilha de Manhattan, o trânsito é caótico na hora do rush. Afinal, são milhares de turistas caminhando pelas ruas, o que acaba afetando o trânsito, além do fluxo do horário. Andar a pé ou de metrô é bem mais prático.

Pizza por US$ 1,50

Achei hoje a opção mais barata de comida desde o início da cobertura nos Estados Unidos. Perto do Empire State, em Manhattan, tem um lugar que vende uma fatia de pizza (bem servida) por apenas US$ 1,50. E tem ainda uma promoção: se comprar duas fatias e mais um refrigerante, o combo sai por US$ 3,99.

Comida saudável é difícil

Agora, comida saudável na parte mais turística de Manhattan é difícil. Os restaurantes que servem carne, arroz ou massa e salada costumam ser bem caros (mais de US$ 30). As opções econômicas inevitavelmente te convidam a frituras e fast food.

A "usina elétrica" do repórter

Celular e equipamentos para o trabalho são carregados em restaurantes. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Em grandes coberturas, com muitas pautas externas, o repórter quase nunca consegue voltar para o hotel durante o dia. Por isso, a saída é aproveitar a hora do almoço ou do lanche e utilizar as tomadas do restaurante para recarregar o celular e os equipamentos.