Peñarol vence Nacional nos pênaltis e conquista título no Uruguai

O Peñarol conquistou, neste domingo (6), o título do Intermedio, ao bater, nos pênaltis, o rival Nacional. O torneio é disputado entre o Apertura e o Clausura, os dois campeonatos nacionais mais importantes no Uruguai.

A partida foi disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu. No tempo normal e prorrogação, empate em 0 a 0. Nas cobrança na marca da cal, melhor para os "carboneros", que venceram por 5 a 3.

A equipe de Diego Aguirre fez mais para sair com a vitória, e teve as melhores chances. No entanto, não converteu no tempo normal. Nas cobranças, o goleiro Martín Campaña defendeu cobrança do ex-jogador do São Paulo, Gonzalo Carneiro, e garantiu o título dos "carboneros".