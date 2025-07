Pedro volta a ser relacionado por Felipe Luís no Fla e fica à disposição para clássico com Flu

O atacante Pedro é a grande novidade da lista de relacionados do técnico Filipe Luis para o clássico do Flamengo contra o Fluminense, que acontece neste domingo, às 19h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O centroavante vai estar à disposição após ser pivô de uma crise com o treinador rubro-negro por seu baixo rendimento nos treinamentos.

Após receber duras críticas, o camisa 9 teve uma semana para se empenhar e melhorou seus índices ganhando o espaço no time. O seu retorno ganha importância pelo fato de Bruno Henrique ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Suspenso, ele está fora da partida.

A presença do atleta pode ser o início de uma trégua com o treinador. Após a coletiva em que o time carioca venceu o São Paulo no Maracanã por 2 a 0, Filipe Luis externou todo o seu descontentamento com o artilheiro e cobrou dedicação para que ele voltar ao time.

Em resposta, Pedro reconheceu o mau momento, mas deixou clara a sua insatisfação com a diretoria, que manifestou interesse em vendê-lo. Além disso, o atacante considerou que o treinador rubro-negro exagerou no tom das críticas e o expôs de forma desnecessária.

Para o clássico diante do rival Fluminense, o treinador tem à disposição os atacantes Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Matheus Gonçalves e Wallace Yan, joia da base que vem ganhando espaço no elenco flamenguista.