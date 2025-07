Pedro desabafa após gol da vitória no Fla-Flu: "Não teve respeito por tudo que eu fiz"

Pedro marcou o gol da vitória sobre o Fluminense no Fla-Flu. Adriano Fontes / Flamengo/Reprodução

O domingo foi de redenção para Pedro no Maracanã. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, pela 15ª rodada do Brasileirão, o camisa 9 do Flamengo falou em tom de alívio e sinceridade após o clássico.

Em entrevista após a partida, Pedro reconheceu o momento turbulento vivido durante as últimas semanas nos bastidores do clube. Ele também ressaltou a importância do apoio recebido do elenco.

— Sem dúvida, estou muito feliz pelo gol de hoje, um momento importante pra mim individualmente. Agradeço aos companheiros, à torcida também. Essa vitória não é só minha, mas do coletivo. Foi uma semana diferente, bem turbulenta pra mim. Reconheço que tive uma semana abaixo do que eu poderia produzir — afirmou o atacante.

Pedro e o episódio interno

Pedro comentou a exposição de um episódio interno do clube, que ganhou as redes sociais e impactou seu rendimento nos treinamentos. Um dirigente, que ele não mencionou o nome, havia tratado publicamente sobre uma oferta para o atleta ser vendido.

O atacante pediu mais respeito com sua trajetória no Flamengo e disse que a situação poderia ter sido conduzida de outra maneira.

— Após um episódio que mexeu comigo, um vazamento onde me expôs, expôs a minha pessoa. Não teve, eu acho, respeito por tudo que eu fiz aqui dentro nesses cinco anos. Essa postagem, de um membro da diretoria, mexeu com meu emocional. Reconheço que tive uma semana abaixo e o que vazou, interferiu no meu rendimento. O que é feito internamente, se trata internamente também — relatou Pedro.

Ligação com Flamengo

O centroavante ainda reforçou a ligação com o Flamengo, lembrou do carinho da torcida e pediu para virar a página:

— Sempre dei minha vida pelo Flamengo. Cada oportunidade que tenho de entrar em campo, entro com muito amor e garra. Espero que quem me feriu, esse membro da diretoria, também reconheça o erro. Mas não quero mais falar sobre isso. Isso pra mim já passou. Sempre dei a volta por cima nos momentos difíceis — destacou.