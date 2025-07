Paulinho confirma que vai perder o restante da temporada por cirurgia: 'Fui ao meu limite'

Paulinho vai se afastar dos gramados e não voltará a jogar pelo Palmeiras nesta temporada. A informação foi confirmada pelo próprio atacante, neste sábado, por meio das redes sociais. Após a eliminação no Mundial de Clubes da Fifa e semanas atuando no sacrifício, como ele mesmo revelou, o jogador passará por uma nova cirurgia na perna direita.

"Hora de me cuidar. Depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento que eu sabia que uma hora viria: vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada", compartilhou Paulinho.