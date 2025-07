Parceira desiste, e Bia Haddad Maia está fora da chave de duplas em Wimbledon

Com a desistência de Siegemund , a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens avançaram para as quartas de final, onde enfrentarão a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Riutliffe .

Os pontos conquistados em Wimbledon devem colocar a brasileira entre as 35 melhores do ranking. Na classificação da temporada, Bia e Laura seguem na briga por um lugar entre as oito parcerias que irão disputar o WTA Finals. No momento, elas estão em nono lugar.