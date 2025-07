Morre Felix Baumgartner, primeiro paraquedista a saltar da estratosfera, em acidente de parapente

Primeiro paraquedista a saltar da estratosfera (veja em vídeo abaixo), o austríaco Felix Baumgartner morreu aos 56 anos na quinta-feira (17). Ele faleceu em Sant'Elpidio, na Itália , informou à AFP um bombeiro da região de Marche, no norte do país.

Embora não tenham sido informados detalhes sobre as circunstâncias da morte, de acordo com o jornal italiano Il Corriere della Sera, Baumgartner perdeu o controle de seu parapente , despencando e caindo na piscina de uma casa de veraneio.

O acidente ocorreu à tarde e o austríaco já estava morto no momento do impacto, segundo o jornal. A queda provocou ferimentos leves numa jovem.

Com o salto, o austríaco registrou três recordes no Guinness : primeiro humano a quebrar a barreira do som em queda livre, maior salto em queda livre e que alcançou a velocidade mais alta em queda livre.

Em nota, a RedBull, que tinha parceria com o austríaco, definiu Baumgartner como um homem "exigente e crítico" em seu trabalho. "Obrigado, Félix. Obrigado por ser exatamente quem você foi. Claro, exigente e crítico. Com os outros, mas acima de tudo consigo mesmo. Você era inflexível quando se decidia por algo. Debater com você só era uma boa ideia se a pessoa viesse preparada com argumentos sólidos. Você nunca pegava o caminho fácil, e isso te destacava", diz trecho da nota.