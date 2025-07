Papo sobre o Grêmio, zoeira com repórter e "rotina Deville": os bastidores da entrevista com Renato Portaluppi 

Registro feito após a entrevista exclusiva nos EUA. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

— Você lembrou de desligar o carro, Perguntinha?

Assim Renato Portaluppi abriu a entrevista, me chamando por um antigo apelido do início da minha carreira, que ele lembrava por conta da sua primeira passagem como técnico do Grêmio, entre 2010 e 2011.

O treinador também se referiu a um lapso meu no início de junho deste ano, quando esqueci o meu carro ligado no estacionamento da RBS TV, enquanto substituía a minha amiga Kelly Costa na apresentação do Segue o Fio, programa que vai ao ar todas as manhãs às 10h, no YouTube de GZH.

Sim, descobriram no ar que o carro ligado era meu e a cena viralizou.

Bom humor

Renato me atendeu com exclusividade e com muito bom humor por 25 minutos diretamente da concentração do Fluminense, em Millburn, pequena cidade de 20 mil habitantes localizada a 40 quilômetros de Nova York.

No Hilton Suits Hotel, escolhido para ser o QG do clube carioca na reta final do Mundial de Clubes, Renato tem uma rotina parecida com a que cultivava em Porto Alegre, quando morava no Hotel Deville, na Zona Norte da capital.

"Ele não sai do hotel"

Aliás, foi assim em todos os hotéis onde o Flu se hospedou nesta jornada nos Estados Unidos, especialmente em Colúmbia, na Carolina do Norte, onde o time ficou concentrado entre todos os jogos até agora.

— Ele não sai do hotel. Não vai a restaurante, shopping, nada. Fica sempre no hotel. Mesmo na folga — me disse uma pessoa da delegação.

Grêmio

Na entrevista, Renato falou bastante sobre o Grêmio. Explicou, por exemplo, a sua saída do clube, em dezembro de 2024.

— Eu havia falado para o presidente Guerra antes mesmo de acabar o Brasileiro: “Olha, eu garanto que o Grêmio não vai cair. Mas no final do ano eu vou embora”. Eu precisava descansar, trocar de ares — afirmou.

Disse anda que, em todos os jogos do Mundial de Clubes pelo clube carioca, vê torcedores gremistas lhe apoiando nas arquibancadas dos estádios americanos.

— Tenho visto, reconhecido, apontado pra eles do campo. Outro dia mesmo vi um torcedor sozinho, no terceiro anel, com a camisa do Grêmio. Apontei pra ele. Isso me deixa muito feliz. Sei que a torcida do Grêmio torce por mim, da mesma forma que eu tenho um carinho imenso por eles — destacou.

De tricolor para tricolor: torcida do Grêmio apoia o Flu nos EUA. PAUL ELLIS / AFP

O ex-técnico gremista fez ainda um mea-culpa por conta das suas últimas entrevistas pelo clube gaúcho, marcadas normalmente por episódios de tensão.

— Naquele momento, estava tudo muito desgastado. Muita gente não entendia, e às vezes eu me expressei mal, fiquei um pouco nervoso nas coletivas. A pressão era muito grande — declarou.

Torcida pelo Grêmio

Porém, mesmo à distância e focado em conquistar o Mundial de Clubes pelo Fluminense, o treinador segue na torcida pelo Grêmio.

— Continuo torcendo. O Mano e o Felipão estão por lá, e o Grêmio vai voltar forte. Meu carinho pela torcida é eterno. E vida que segue. Daqui a pouco voltamos pro Brasil, e a gente se encontra por lá — completou.

E projeta um dia retornar à Arena.

— Não quer dizer que jamais voltarei. Um dia eu volto. Quem sabe um dia eu volto? — finalizou.

