Palmeirense que ajudou na caçada a Bin Laden reforça torcida contra o Chelsea

O jogo contra o Chelsea, nesta sexta-feira (4), está longe de ser considerado uma batalha para o palmeirense Washington Santos, 44 anos.

Nascido no Brasil e cidadão americano há 27 anos, o torcedor serviu nas forças armadas dos Estados Unidos, ao lado do irmão Gregory Santos, 37 anos, e viveu de perto os horrores de uma guerra real.

"Apoio logístico"

Washington atuou por mais de quatro anos no Afeganistão e participou inclusive da caçada a Osama Bin Laden.

Ele estava na base norte-americana de Bragram, no Afeganistão, quando os helicópteros da elite da marinha dos Estados Unidos partiram para a missão que acarretaria a captura do terrorista saudita, em um complexo escondido na pequena cidade de Abbotobad, no Paquistão, em 2011.

— Foi a operação que mais me marcou. Eu não estive na ação em si no Paquistão, mas participei dando apoio logístico e de treinamento na base de Bagram. Minha missão era dar todos os suportes necessários para ter certeza de que todos voltariam seguros — conta.

Bastidores da operação

Washington, porém, só soube que o alvo era Osama Bin Laden após a conclusão da operação.

— Todos nós sabíamos que eles iriam buscar alguém. Essas missões aconteciam praticamente todas as noites e eles sempre voltavam com algum terrorista que estava no comando do outro lado. E a gente sempre sabia mais ou menos quem era o alvo. Só que nesta noite do Bin Laden, nós não sabíamos quem era. Soubemos só depois. Quando descobrimos, foi uma celebração muito grande lá na base — relembra.

Natural de Governador Valadares, no interior mineiro, Washington migrou para os Estados Unidos com a família ainda aos oito anos e está aposentado do exército desde 2012.

Sintomas pós-traumáticos

Porém, ainda lida com sintomas de estresse pós-traumático, algo relativamente comum em veteranos de guerra.

— Infelizmente, não tem como simplesmente desligar uma chave e esquecer. Eu e meu irmão tivemos muitas dificuldades de adaptação de volta à vida civil. Eu entreguei a minha alma a Jesus. E a minha família, meus filhos e minha esposa ajudam muito a gente a passar por cima dessas coisas pesadas que a gente pensa. Mas perdi muitos amigos por suicídio, drogas e tudo mais, porque não aguentaram o estresse. Isso acontece muito — lamenta.

Torcida pelo Palmeiras

Aposentado, Washington mora hoje em Winter Haven, na Florida, a 75 quilômetros de Orlando. Nesta sexta (4), viajou até a Filadélfia ao lado do filho Aaron, seis anos, para torcer pelo Palmeiras contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

— Estou indo para ver um time de guerreiros. Assim será o Palmeiras. Acredito que os meninos vão entregar o máximo possível. Vamos ter fé e ver se a gente leva — acredita.

Sem arrependimentos

E é por conta do pequeno Aaron, seu parceiro de jogo de Palmeiras, que Washington não se arrepende da experiência nas forças armadas americanas. Mesmo com tudo que passou e que ainda passa.

— Faria de novo. O que fiz foi lutar por um mundo melhor para ele — conclui.

Washington e o filho Aaron na torcida pelo Palmeiras. Arquivo pessoal / Reprodução

Confira a entrevista com Washington Santos, 44 anos, brasileiro que serviu nas forças armadas norte-americanas.

Qual era a tua função nas forças armadas dos Estados Unidos?

Eu trabalhava em uma unidade chamada 160°, Air Special Operation Aviation (Regimento Aéreo de Operações Especiais, em tradução livre). Realmente, era uma unidade de combate de aviação. É a mesma unidade que participou da busca ao Osama Bin Laden no Paquistão. Fiquei quatro anos e meio no Afeganistão. E nos meus últimos três anos eu fiquei na Coreia do Sul, na fronteira com a Coreia do Norte, em uma base americana.

Você participou da operação de captura a Osama Bin Laden?

Sim, foi a Operação Lança de Netuno, a que mais me marcou. Marcou muito a minha história e a do meu irmão nas Forças Armadas. Eu não estive na ação em si no Paquistão, mas participei dando apoio logístico e de treinamento na base de Bagram, no Afeganistão, de onde os helicópteros dos SEALs (que capturaram Bin Laden) partiram rumo a Abottobad. Minha especialidade era a logística de todas as partes dos helicópteros. E também era minha missão dar todos os suportes necessários para ter certeza de que todos voltariam seguros.

Você estava na base entao quando os helicópteros saíram. Você sabia que a missão era capturar o Bin Laden? Como foi aquele dia?

Eu trabalhava para unidade e estava lá quando os helicópteros partiram. Todos nós sabíamos que eles iriam buscar alguém. Essas missões aconteciam praticamente todas as noites e eles sempre voltavam com algum terrorista que estava no comando do outro lado. E a gente sempre sabia mais ou menos quem era o alvo. Sô que nesta noite do Bin Laden, nós não sabíamos quem era. Soubemos só depois. Quando descobrimos, foi uma celebração muito grande lá na base.

Você acompanhou a chegada dos helicópteros com o corpo do Bin Laden?

Não, os helicópteros dos SEALs saíram de Bagram, mas não chegaram lá. Eles foram para outro lugar, obviamente, porque sabiam o preço da "carga" que estava ali.

Washington Santos serviu durante 27 anos ao exército. Arquivo pessoal / Reprodução

Você serviu por quanto tempo?

Eu entrei em setembro de 2004 e saí no fim de 2012.

Você deve ter lutado contra muitos integrantes do Talibã (milícia que controla o Afeganistão) e terroristas da Al-Qaeda.

Infelizmente, é uma parte assim… que a gente não tem como simplesmente desligar uma chave e esquecer. Eu e meu irmão tivemos muitas dificuldades, principalmente de adaptação de volta à vida civil.

Vocês lidam com transtorne de estresse pós-traumático por conta das situações de guerra?

Com certeza. Principalmente meu irmão. Então, graças a Deus, eu entreguei a minha alma a Jesus. E a minha família, meus filhos, minha esposa... eles ajudam muito a gente a passar por cima dessa montanha de neve e dessas coisas pesadas que a gente pensa.

O transtorno de estresse pós-traumático deve ser algo comum e duro para soldados que vivenciaram a guerra de perto, né?

Sim. Perdi muitos amigos por suicídio, drogas e tudo mais, porque não aguentaram o estresse. Isso acontece muito. Mas, graças a Deus, Deus livrou a mim e meu irmão disso.

Você sente orgulho de ter lutado contra terroristas?

É a minha honra. E, pra falar a verdade, eu faria de novo, se fosse necessário voltar a servir. Eu faria de novo, sem dúvidas. Porque eu vejo o meu rapaz aqui do meu lado (neste momento, Washington olha para o filho). Então, lutei por um mundo mais seguro pra ele.

Vamos falar de futebol. Afinal você veio aqui para isso, né?! Você está confiante no Palmeiras contra o Chelsea?