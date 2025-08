Palmeiras volta aos treinos de olho no clássico com o Corinthians; Paulinho inicia recuperação

Os jogadores do Palmeiras ganharam poucas horas de descanso após a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Allianz Parque, na noite de sábado. Na manhã deste domingo, o elenco se reapresentou na Academia de Futebol e o técnico Abel Ferreira deu início aos trabalhos visando o clássico com o Corinthians, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os titulares que atuaram pelo Campeonato Brasileiro fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do centro de treinamentos alviverde, com massoterapia, banheira de gelo e atividades como botas pneumáticas. Os demais atletas, juntamente com jovens do sub-20, participaram de trabalhos técnicos no gramado.

A principal novidade no grupo palestrino, porém, foi o retorno do atacante Paulinho ao CT após realizar um procedimento cirúrgico na perna direita na terça-feira. Ele iniciou o tratamento no Núcleo de Saúde e Performance ao lado do zagueiro Murilo, do meia Felipe Anderson e do atacante Bruno Rodrigues.

O procedimento de fixação da tíbia de Paulinho por meio de um implante resistente no osso tenta corrigir um problema que o incomoda desde quando defendia o Atlético-MG, com dores constantes. Apesar de ter iniciado o cronograma de recuperação, o jogador não deverá mais atuar nesta temporada.