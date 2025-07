Palmeiras tem desfalques de Giay e Murilo, e Gómez reforça cobrança por alto nível

O Palmeiras finalizou nesta terça-feira, na Academia de Futebol, os preparativos para encarar o Mirassol, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com foco na construção ofensiva, o técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram um trabalho voltado para movimentações na entrada da área, infiltrações em profundidade, cruzamentos e finalizações. A atividade terminou com um recreativo entre os jogadores, prática comum em vésperas de jogos.

Do departamento médico, o lateral-direito Giay realizou atividades leves no gramado, enquanto o zagueiro Murilo deu sequência ao tratamento da lesão que o tiroudo futebol brasileiro.

Após o treinamento, o capitão Gustavo Gómez concedeu entrevista e tratou de dois temas que mexem com o ambiente alviverde: a chegada do atacante paraguaio Ramón Sosa e a sequência da temporada. Companheiro de seleção do novo reforço, Gómez destacou a importância da integração humana no elenco. "Aqui se valoriza o caráter tanto quanto o futebol. O Sosa tem qualidade para nos ajudar em campo, mas também tem o perfil de boa parte do Mundial. Em contrapartida, o treino teve boas notícias: o lateral Piquerez e o meio-campista Mauricio treinaram normalmente e devem ficar à disposição para o duelo no Allianz Parque.

O dia também contou com a visita de Vitor Reis, zagueiro revelado nas categorias de base do clube e que atualmente defende o Manchester City. Recebido com entusiasmo por ex-companheiros e funcionários, o jovem zagueiro voltou ao CT onde iniciou sua trajetória e deixou o clube com status de maior venda da posição pessoal que o grupo exige. Isso conta muito no Palmeiras."

O defensor também reforçou a confiança da equipe na briga pelos títulos em disputa. Em tom firme, evitou qualquer sinal de acomodação ao lembrar do desempenho recente em compromissos internacionais. "Provamos que conseguimos competir em alto nível, inclusive contra adversários da Europa. Agora temos de manter esse nível de exigência internamente para buscar os nossos objetivos", afirmou.

Gustavo Gómez está prestes a alcançar a marca de 100 vitórias pelo Palmeiras em jogos do Campeonato Brasileiro, caso o time vença o Mirassol nesta quarta-feira. Com 351 partidas e 39 gols, ele é o zagueiro mais artilheiro da história do clube.