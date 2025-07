Palmeiras perde para o Chelsea e acaba com a chance de semifinal brasileira no Mundial de Clubes

Palmeiras tomou segundo gol em falha defensiva. JUAN MABROMATA / AFP

O Mundial de Clubes acabou para o Palmeiras. Contra o Chelsea, no Estádio Lincoln Field, a equipe perdeu por 2 a 1 e se despediu da competição nas quartas de final. O jogo marcou a despedida de Estêvão do clube paulista e foi decidido nos minutos finais.

Na primeira etapa, Cole Palmer abriu o placar para os ingleses. O Palmeiras melhorou na segunda etapa e chegou ao empate com Estêvão. Entretanto, Weverton falhou na parte final do jogo e marcou contra.

Agora, o Chelsea terá o Fluminense pela frente nas semifinais. A partida será disputada nesta terça-feira (8), às 16h, no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Chelsea domina o primeiro tempo

O Chelsea não deu muitas opções ao Palmeiras na primeira etapa e mostrou desde o começo que iria propor o jogo. Tanto é que com quatro minutos, Cole Palmer teve liberdade pelo meio, avançou e finalizou de fora da área. Weverton espalmou.

Nos minutos seguintes, o Chelsea seguiu com maior posse bola e trocava passes no campo do Palmeiras, inclusive com os zagueiros participando da construção de jogadas. E foi assim que os ingleses abriram o placar.

Aos 15 minutos, Chalobah avançou no campo de ataque. Emiliano Martínez foi pressionar o zagueiro e deixou Cole Palmer livre pelo meio. Richard Ríos também estava próximo, mas não conseguiu impedir o inglês de girar e avançar em direção à área. Depois, ele superou a marcação de Micael e finalizou rasteiro no canto esquerdo: 1 a 0.

Mesmo após o gol, o Chelsea seguiu sendo superior e tinha liberdade para finalizar de fora da área. Nos lados do campo, Pedro Neto deu trabalho para Vanderlan e venceu quase todos os duelos contra o lateral. No meio, Cole Palmer não foi bem marcado e participou de outra grande chance dos Blues.

Aos 33 minutos, o meia deixou Nkunku livre no lado esquerdo da área. Para a sorte do time de Abel Ferreira, o francês pegou mal na bola e chutou por cima do gol.

Do lado do Palmeiras, Estêvão buscou escapadas pelos lados do campo, mas sofreu com a marcação forte do Chelsea, principalmente de Cucurella. Já a melhor chance da equipe brasileira foi aos 41 minutos, quando Giay cruzou na área e Vanderlan cabeceou no gol. A bola quicou no gramado, perdeu velocidade e facilitou a defesa de Sánchez.

Lei do "Futuro"

Estêvão marcou contra seu futuro clube e empatou a partida. FRANCK FIFE / AFP

Muito popular no futebol, a "Lei do Ex" é quando um atleta faz um gol em seu antigo clube. Em Palmeiras e Chelsea algo mais incomum aconteceu. Estêvão, que será jogador do clube inglês após o Mundial, aplicou a "Lei do Futuro" e balançou as redes da sua próxima equipe.

Aos sete minutos do segundo tempo, Richard Ríos recebeu no lado direito e cruzou rasteiro na área. Estêvão dominou, superou Colwill na velocidade e finalizou forte. A bola bateu no travessão e morreu no fundo das redes: 1 a 1.

Lá e cá na etapa final

Com um gol logo no começo da etapa final, o Palmeiras ganhou confiança e passou a pressionar o adversário. Aos 18 minutos, Vitor Roque dominou a bola no campo de ataque e fez boa jogada individual passando por dois marcadores. Ele tocou para Allan, no lado direito. O jovem arriscou de longe, e a bola passou perto da trave esquerda.

Quatro minutos depois, Abel Ferreira trouxe ao campo Paulinho e Maurício. A dupla deu maior movimentação ao meio de campo da equipe. Com apenas três minutos em campo, Paulinho deixou o ex-jogador do Inter livre na área. Na ocasião, ele preferiu cruzar rasteiro ao invés de chutar e viu a bola ser afastada.

O Chelsea respondeu em jogada de escanteio aos 28 minutos. Após a defesa palmeirense afastar, a bola sobrou para Cucurella, na entrada da área. Ele finalizou por cima do gol.

Falha decide o jogo

Quando a partida mostrava equilíbrio, o Chelsea aproveitou um erro individual para passar a frente no placar. Aos 38 minutos, Malo Gusto recebeu no lado esquerdo da área e tentou cruzar. A bola desviou levemente no pé de Giay e surpreendeu Weverton, que falhou no lance, não conseguiu defender e marcou contra: 2 a 1 para os ingleses.

Um minuto depois, o Palmeiras quase chegou ao empate. Paulinho recebeu no lado esquerdo e tentou jogada individual contra dois marcadores. O jogador chutou rasteiro e viu a bola passar perto da trave.

Após o lance, o Palmeiras não teve mais forças e ainda viu o Chelsea exigir defesas de Weverton. O placar seguiu 2 a 1 e classificou a equipe inglesa para as semifinais.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes — Quartas de final — 4/7/2025

Palmeiras (1)

Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs e Vanderlan; Martínez (Aníbal Moreno, 31'/2°T), Richard Ríos (Raphael Veiga, 40'/2°T), Facundo Torres (Paulinho, 21'/2°T), Allan (Maurício, 21'/2°T) e Estêvão; Vitor Roque (Flaco López, 31'/2°T). Técnico: Abel Ferreira.

Chelsea (2)

Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández, Andrey Santos (Essugo, 46'/2°T), Cole Palmer, Nkunku (Madueke, 9'/2°T) e Pedro Neto (Dewsbury-Hall, 42'/2°T); Delap (João Pedro, 9'/2°T). Técnico: Enzo Maresca.

GOLS: Cole Palmer (C), aos 15 minutos do primeiro tempo, Estêvão (P), aos 8 do segundo, Weverton contra (C), aos 37 da etapa final

CARTÕES AMARELOS: Malo Gusto, Delap e Colwill (C); Richard Ríos (P).

ARBITRAGEM: Alireza Faghani, auxiliado por Anton Shchetinin e Ashley Beecham (trio australiano). VAR: Khamis Al-Marri (Catar).