Palmeiras oficializa Ramón Sosa e chega a R$ 536 milhões em contratações na temporada

O Palmeiras oficializou nesta quarta-feira a contratação do atacante paraguaio Ramón Sosa, de 25 anos. O jogador estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, na última temporada europeia. O clube alviverde priorizava reforçar o setor ofensivo depois da disputa do Mundial de Clubes, após a saída de Estêvão rumo ao Chelsea.

Sosa vai suprir uma necessidade no setor ofensivo do time paulista. Além da lacuna deixada por Estêvão, o Palmeiras não terá mais Paulinho até o fim do ano - ele passará por nova cirurgia após ajudar a equipe no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Ramón Sosa iniciou a carreira no Atlético Tembetary, do Paraguai. Ele tem passagens por River Plate, Olimpia, Gimnasia, Talleres, além do Nottingham Forest.

"Sempre converso com o Gustavo Gómez. Ele me falou muito sobre como é o clube, sobre as pessoas que trabalham aqui, os jogadores. Ele ajudou na minha decisão de vir para cá e, agora que estou aqui, pude ver como é um clube incrível", afirmou Sosa, ao site do Palmeiras.

O clube alviverde irá desembolsar cerca de R$ 89 milhões para contar com o jogador paraguaio. O atleta irá assinar contrato de cinco temporadas com o time paulista.

Nesta temporada 2025, o Palmeiras já gastou mais de meio bilhão de reais em reforços. Além de Sosa (R$ 89 milhões), o clube alviverde fechou com Vitor Roque (R$ 154 milhões), Paulinho (R$ 118 milhões), Facundo Torres (R$ 71 milhões), Emiliano Martínez (R$ 45 milhões), Micael (R$ 35 milhões) e Lucas Evangelista (R$ 24 milhões).

Os valores, portanto, totalizam cerca de R$ 536 milhões gastos com reforços na atual temporada. O zagueiro Bruno Fuchs chegou ao clube por empréstimo, sem custos, em uma troca envolvendo Caio Paulista.