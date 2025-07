Palmeiras negocia Richard Ríos por R$ 195 milhões na maior contratação da história do Benfica

O Palmeiras acertou a transferência do volante colombiano Richard Ríos para o Benfica. O clube português vai investir cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 195 milhões), contando o porcentual do jogador. Sem bônus, o montante é recorde por valor fixo na história do Benfica.

Além da parte de Ríos, a quantia será dividida entre Palmeiras (que ficará 70% ou RS 136,5 milhões), Guarani (13,34%) e Flamengo (6,66%). O equatoriano deve ir a Lisboa nos próximos dias para exames médicos e assinar contrato por cinco anos.

Ríos não enfrenta o Atlético-MG neste domingo, mas deve ir ao Allianz Parque se despedir da torcida. O colombiano chegou ao Palmeiras em 2023 e disputou 138 jogos, com 11 gols.

O Benfica venceu uma disputa portuguesa com o Porto, que demonstrou interesse no volante ainda antes do Mundial de Clubes dos Estados Unidos, mas esbarrou nas pretensões do Palmeiras. A Roma também iniciou negociações para contar com Ríos, mas optou por contratar Neil El Aynaoui do Lens por 23 milhões de euros.