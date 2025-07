Na fase de grupos, foram contabilizados 1.667.819 espectadores, com uma média de 34.746 pessoas por jogo. Já nas oitavas de final, foram 342.006 torcedores, com a média subindo para 42.751, um aumento de aproximadamente 8 mil por partida.

Palmerias lidera

O empate do Palmeiras por 2 a 2 com o Inter Miami e a derrota do Flamengo por 4 a 2 para o Bayern de Munique, ambos em Miami, registraram o mesmo número de espectadores, 60.914 espectadores, o maior público entre os times brasileiros até agora.