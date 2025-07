Palmeiras frustra semifinal brasileira, e 'patinho feio' Fluminense desafia gigantes no Mundial

Ao ser eliminado pelo Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes, em duelo na Filadélfia, o Palmeiras perdeu a chance de fazer uma semifinal brasileira com o Fluminense e deixou a equipe carioca sozinha entre gigantes europeus.

Tido como "patinho feio", o time de Renato Gaúcho é o único representante brasileiro na competição e vai desafiar os mais poderosos adversários europeus para chegar ao topo. Já deixou Inter de Milão e Al-Hilal pelo caminho no mata-mata e, nas semifinais, terá o Chelsea pela frente. O jogo está marcado para a próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Se avançar à final, aumentar sua lista de feitos históricos no torneio e embolsar mais pelo menos US$ 30 milhões como premiação, o Fluminense seguramente terá outro adversário da Europa pela frente, já que, no outro lado da chave, restaram somente times do Velho Continente.