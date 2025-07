Palmeiras, Fla e Flu têm isenção, mas Botafogo será descontado em premiação do Mundial

Das quatro equipes brasileiras no Mundial de Clubes, só o Botafogo deve sofrer, no Brasil, um desconto de 5% na premiação recebida pelos resultados na competição internacional. A particularidade se dá porque o clube é uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), sujeita a regime de tributação específica.

"No caso de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), sujeita ao Regime de Tributação Específica do Futebol, o prêmio é alcançado pelo pagamento unificado (IRPJ, CSLL, Pis/Pasep, Cofins e Contribuição Previdenciária) sob a alíquota de 5%", informou.

Um montante equivalente a 30% do valor deverá ser recolhido nos EUA, que aplicam tributos sobre atividades comerciais realizadas por entidades estrangeiras no país. A taxa ainda é discutida entre a Fifa e o governo norte-americano.

Do montante a que os clubes têm direito, US$ 15,2 milhões (R$ 84,5 milhões) foram pagos a cada um deles ainda antes do início da competição. Essa seria uma forma de evitar o desconto do governo norte-americano. No entanto, alguns especialistas acreditam que essa receita também deve ser tributada pelos Estados Unidos.