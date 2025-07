Palmeiras e Fluminense têm mundial? Entenda argumentos dos clubes para serem reconhecidos

Classificados para as quartas de final do Mundial de Clubes, Palmeiras e Fluminense vivem a expectativa de superar Chelsea e Al-Hilal, respectivamente, para se enfrentar em uma semifinal. Um eventual duelo por vaga na decisão colocaria um clube no caminho do outro pelo sonho de alcançar o topo do pódio, mas ambos estão juntos na luta pelo reconhecimento da Copa Rio junto à Fifa como título de caráter mundial.

Recentemente, o assunto ganhou novo capítulo após a Fifa divulgar em seu material oficial de apoio a jornalistas sobre o Mundial que tanto o Palmeiras quanto o Fluminense possuem um título "interconfederações". O Palmeiras foi campeão ao superar a Juventus na final, em 1951, enquanto o Fluminense levou a melhor sobre o Corinthians na decisão do ano seguinte, em 1952.

A Copa Rio teve apenas duas edições e foi organizada pela antiga Confederação Brasileira de Desportos (CDB), entidade anterior à CBF, em formato semelhante ao mundial de seleções. A competição foi idealizada e articulada por Mário Filho, jornalista cujo nome batiza o Maracanã e proprietário do Jornal dos Sports, e teve apoio logístico e financeiro da Prefeitura do Rio, capital federal naquele momento.

Em 2006, o Palmeiras montou um dossiê com reportagens de jornais da época sobre a Copa Rio e enviou o documento à Fifa buscando o reconhecimento do título de campeão mundial. O Comitê Executivo da entidade enviou ao governo brasileiro, em 2014, a ata da reunião em que deliberou sobre o tema e manifestou "concordância com pedido da CBF para reconhecer o torneio entre clubes europeus e sul-americanos vencido pelo Palmeiras em 1951 como o primeiro Campeonato Mundial de Clubes".

Movimento semelhante foi feito pelo Fluminense em 2021. O clube carioca preparou um dossiê com manchetes e reportagens jornalísticas sobre o título da Copa Rio de 1952 e enviou um documento, com o apoio da CBF, para a Fifa pedindo a validação do troféu como taça de caráter mundial.

Um dos argumentos de Palmeiras e Fluminense é a chancela de dirigentes da Fifa para a realização do torneio naquela ocasião. Segundo o Instituto Ludopédio, um dos principais portais de comunicação científica sobre futebol da América Latina, o presidente Jules Rimet concedeu "apoio moral sem restrições" ao projeto, mas deixou claro que apenas a Copa do Mundo de seleções deveria ser tratada como campeonato mundial.

Ottorino Barassi, presidente da Federação Italiana de Futebol, e Sir Sir Stanley Rous, dirigente da Fifa, assumiram a responsabilidade de convencer os clubes europeus a participarem do torneio. O fato de a Copa Rio contar com adversários qualificados é outro ponto ressaltado por Palmeiras e Flu na busca pela legitimidade do torneio como Mundial.

A Copa Rio de 1951 contou com a participação de: Palmeiras, Vasco, Sporting (Portugal), Nacional (Uruguai), Austria FC (Áustria), Juventus (Itália), Nice (França) e Estrela Vermelha (Iugoslávia). Na primeira partida da final, o Palmeiras venceu a Juventus por 1 a 0. O segundo jogo terminou empatado por 2 a 2, e os brasileiros ficaram com o troféu.

Já a Copa Rio de 1952 teve como participantes: Fluminense, Corinthians, Áustria Viena (Áustria), Grasshopper (Suíça), Libertad (Paraguai), Peñarol (Uruguai), Saarbrucken (Alemanha) e Sporting (Portugal). O Fluminense bateu o Corinthians por 2 a 0 na primeira partida e empatou por 2 a 2 no segundo jogo, e ficou com a taça.

De todo modo, a Fifa não reconhece a Copa Rio como título mundial pelo fato de não ter organizado o torneio. Em 2024, a Fifa publicou uma lista atualizada de campeões mundiais, sem Palmeiras e Fluminense, apenas os times que ergueram os troféus do Intercontinental e do Mundial. Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, Flamengo e Internacional são os representes do Brasil na lista.

Em sua cobertura à época, o Estadão afirmou que o torneio de 1951 não era "nem Mundial, nem dos campeões". "É aconselhável, além de honesto, que se mude a denominação do certame, mesmo porque, pelo simples exame da relação dos concorrentes, verifica-se que ele não é dos Campeões e muito menos Mundial...", escreveu o jornal.