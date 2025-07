Palmeiras confirma cirurgia bem-sucedida de Paulinho e mantém cautela no retorno do atacante

O atacante Paulinho passou por uma cirurgia na tíbia da perna direita nesta terça-feira, procedimento que foi realizado com sucesso pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Agora, o jogador inicia a fase de recuperação, que deve durar entre três e quatro meses, com expectativa de retorno aos gramados já nos últimos jogos da temporada, embora o clube siga cauteloso para preservar sua saúde a longo prazo.

A lesão que levou Paulinho ao novo procedimento não é inédita. No ano passado, ainda defendendo o Atlético Mineiro, ele sofreu uma fissura óssea na mesma perna e atuou por meses até ser submetido a uma cirurgia em dezembro. Após quatro meses de recuperação, estreou pelo Palmeiras em abril, mas a lesão voltou a incomodar, exigindo uma intervenção mais robusta para garantir a estabilidade do osso durante a rotina intensa de treinos e partidas.

Diferente da cirurgia anterior, a nova operação contou com um implante especialmente projetado para suportar a carga física exigida pelo alto rendimento. O clube, junto com o atleta, optou por adiar o procedimento para depois do Mundial de Clubes, onde Paulinho teve papel importante mesmo atuando em tempo reduzido - cerca de 30 minutos no total - para preservar sua condição física.

Ciente da ausência do atacante, a diretoria do Palmeiras se antecipou e trouxe o paraguaio Ramón Sosa, que já entrou em campo em duas oportunidades, inclusive na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, jogo no qual o clube mostrou força diante de um adversário direto na tabela.