Palmeiras brilha longe do Allianz e tem melhor aproveitamento fora de casa; veja números

A vitória do Palmeiras sobre o Fluminense no Maracanã, por 2 a 0, foi mais uma demonstração de força do time de Abel Ferreira longe do Allianz Parque. Levando em consideração as partidas no Mundial de Clubes da Fifa e os jogos realizados na Arena Barueri, segunda casa palmeirense, a equipe alviverde fez mais do que o dobro de partidas fora de sua arena na capital paulista em 2025. Em contrapartida, tem aproveitamento superior atuando longe de seu tradicional estádio.

Ao longo da temporada, o Palmeiras fez 16 jogos no Allianz Parque. Foram oito vitórias, cinco empates e três derrotas, representando um aproveitamento de 60,4%.

Entre as partidas mais importantes no Allianz em 2025, os comandados de Abel perderam para o Corinthians, por 1 a 0, no primeiro jogo da final do Paulistão, resultado que encaminhou o título para o rival, e também foram derrotados pelo Flamengo, por 2 a 0, em partida do Brasileirão.

Fora do Allianz Parque, já são 27 partidas na temporada. O Palmeiras venceu 19 jogos, empatou cinco e perdeu três. O aproveitamento do time longe do estádio é de 76,5%.

"Vamos ganhar, perder. Vão dizer que somos melhores, piores. Mas não podemos duvidar do nosso valor, trabalho, resiliência, consistência e coragem que temos que ter para muitas vezes tampar o ouvido e os olhos", comentou Abel após a vitória sobre o Fluminense.

A força do Palmeiras longe do Allianz é ainda mais evidente levando em consideração somente os jogos do Campeonato Brasileiro. O time venceu seis de sete partidas como visitante, resultando em um aproveitamento de 85,7%. A única derrota sofrida foi em Belo Horizonte, por 2 a 0, para o líder Cruzeiro. Trata-se da melhor campanha fora de casa, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ainda de acordo com a UFMG, o Palmeiras tem apenas a 17ª melhor campanha como mandante no Brasileirão, à frente apenas de Fortaleza, Santos e o lanterna Sport. Em sete jogos, venceu três, empatou três e perdeu dois. Cabe destacar que duas das vitórias ocorreram justamente fora do Allianz, quando a equipe levou a melhor nos clássicos com Corinthians (2 a 0) e São Paulo (1 a 0) na Arena Barueri.