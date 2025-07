Pai de família, jogador polivalente e "contratação perfeita": quem era Diogo Jota, atacante do Liverpool morto em acidente

Diogo Jota com família no gramado de Anfield após o término da temporada 201/2022 com o Liverpool. PAUL ELLIS / AFP

Atacante do Liverpool, Diogo Jota morreu nesta quinta-feira (3) após um acidente de carro na Espanha. O jogador de 28 anos vivia um dos seus melhores momentos pessoais e profissionais — havia se casado há 11 dias e conquistado o título da Premier League 2024/2025. Ele deixa três filhos nascidos em 2021, 2023 e 2024. Seu irmão, André Silva, 25 anos, também faleceu no acidente.

Para chegar até os Reds, Jota percorreu uma carreira de poucos clubes. O português fez grande parte das categorias de base no Gondomar, pequena cidade localizada na sub-região da Área Metropolitana do Porto.

O filho de Paços

Sua formação, no entanto, foi finalizada no Paços de Ferreira, nascendo uma das relações mais bonitas do futebol português. Nos Castores, fez também a sua estreia no futebol profissional.

Pela conexão entre Jota e a equipe, o ex-presidente do Paços de Fereira, Paulo Meneses, o considera o maior símbolo que atuou pelo time.

— Era como um filho para mim e para o Paços de Ferreira. Convivi com ele em momentos decisivos da sua vida, em que teve de tomar opções, demonstrando sempre grande frieza, ponderação e capacidade de escolha. Manteve sempre grande ligação ao Paços e às pessoas. Parte o maior símbolo da história do Paços de Ferreira. Muitos outros nomes engrandeceram o nosso clube, mas o mediatismo que o Diogo atingiu é inigualável até aos dias de hoje — disse ao Jornal a Bola, de Portugal.

Parceria contínua

Meneses também conta que Jota seguia alimentando sua torcida, por mais longe que estivesse da cidade de pouco mais de 55 mil habitantes.

— Apenas cinco segundos depois do final do jogo que nos levou para a Primeira Divisão, na temporada 2018/2019, me enviou uma mensagem com uma foto da televisão e com a frase "Conseguimos! Estamos de novo onde merecemos". Isto em uma fase em que ele já atuava nos melhores clubes do mundo. O que diz bem da sua ligação eterna ao Paços de Ferreira — completou.

Jota se tornou estrela do Liverpool. PAUL CURRIE / AFP

Contratado, mas sem jogar

Em 2016, o português trocou os Castores pelo Atlético de Madrid em sua primeira experiência fora do futebol de Portugal.

Em sua passagem pelos colchoneros, acumulou empréstimos para ganhar experiência. Por uma temporada, atuou pelo Porto, onde fez 38 jogos e nove gols.

Ainda emprestado pelo Atlético, deu o pontapé em sua passagem pela Inglaterra pelo Wolverhampton. Foi peça fundamental da equipe inglesa que subiu para a Premier League em 2018.

Comprado pelo Wolves

Seus 18 gols e cinco assistências fizeram com que os Wolves o comprassem em definito do time espanhol. Pela equipe, marcou 44 gols e chegou à seleção portuguesa, fazendo parte da campanha da Eurocopa de 2020. À época, compôs o ataque com Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. Pelos lusos, fez 49 jogos e 14 gols, com a conquista de duas Nations League.

Diogo Jota em ação pela seleção de Portugal. MATTHIAS HANGST / POOL

— Ele estreou-se comigo aos 22 anos. Estava tapado pelo melhor jogador do mundo (Cristiano Ronaldo) mas encontrou sempre o seu espaço. O mérito foi dele. Ele tinha uma paixão enorme pela Seleção — recorda Fernando Santos, técnico que deu a oportunidade na seleção para Diogo.

Títulos na Terra dos Beatles: "Contratação perfeita"

O atacante português trocaria Wolverhampton por Liverpool em 2020, quando os Reds desembolsaram 44,7 milhões de euros (cerca de R$ 334 milhões na cotação da época) para contarem com o talento de Jota.

Ele chegou em um elenco estrelado, com nomes como Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino, mas mesmo assim brilhou de imediato.

Jota conquistou títulos pela Liverpool. PAUL ELLIS / AFP

Nos primeiros dez jogos pelos Reds, marcou sete vezes, incluindo gols em suas quatro primeiras partidas em Anfield pela Premier League — um recorde do clube.

— Foi uma contratação perfeita porque ele tem tudo o que um jogador do Liverpool precisa: habilidade técnica, físico e inteligência tática — resumiu Klopp à época.

Polivalente

Considerado um jogador polivalente, Jota caiu no gosto dos torcedores em Anfield, ganhando até música.

Ele é um garoto de Portugal, melhor do que o Figo, você sabe. Oh, o nome dele é Diogo MÚSICA DA TORCIDA DO LIVERPOOL FEITA PARA JOTA COM O TEMA DE "BAD MOON RISING", SUCESSO DA BANDA CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

E como predestinado que era, o último gol do português com a camisa do Liverpool foi em um clássico. Em 2 de abril, fez o solitário gol que deu a vitória para os Reds no jogo contra o Everton, em Anfield.