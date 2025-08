Osimhen assina em definitivo com o Galatasaray por 75 milhões de euros

O atacante nigeriano Victor Osimhen, emprestado ao Galatasaray pelo Napoli no ano passado, assinou nesta quinta-feira (31) um contrato de quatro anos com o clube de Istambul, que anunciou o pagamento de EUR 75 milhões (cerca de R$ 480 milhões na cotação atual) pela transferência do jogador.

Osimhen, de 26 anos, "receberá um salário líquido de EUR 15 milhões [R$ 96 milhões] por temporada, um bônus de fidelidade de EUR 1 milhão [R$ 6,4 milhões] líquido e EUR 5 milhões [R$ 32 milhões] em direitos de imagem", informou o atual campeão turco em um comunicado.

O Galatasaray, que se classificou para a Liga dos Campeões da Europa, não especificou se o pagamento de EUR 75 milhões foi feito ao Napoli de uma só vez ou em parcelas, conforme noticiado pela imprensa turca.

O nigeriano, que disputou 40 jogos pela seleção de seu país com 26 gols marcados, se tornou assim o jogador mais caro já contratado por um clube turco.

Após chegar ao Napoli em 2020, vindo do Lille, por cerca de EUR 80 milhões (R$ 512 milhões), Osimhen foi liberado pelo clube do sul da Itália no verão de 2024, antes de ser emprestado ao Galatasaray.

O atacante nigeriano, que atraiu o interesse de vários clubes nas últimas semanas, incluindo o Al-Hilal da Arábia Saudita, marcou 26 gols na última temporada no campeonato turco.

Osimhen jogará nesta temporada ao lado do argentino Mauro Icardi, que se recuperou de uma lesão sofrida em novembro do ano passado, e do alemão Leroy Sané, vindo do Bayern de Munique.