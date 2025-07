Os três segredos do PSG revelados por Luis Enrique

PSG está na final do Mundial de Clubes da Fifa.

Qual o segredo da hegemonia que está sendo construída pelo PSG no futebol mundial? Como um time sem grandes astros consegue golear com tanta facilidade gigantes como Real Madrid e Inter de Milão ?

Pois após massacrar os merengues por 4 a 0, nesta quarta (9), o técnico Luis Enrique foi questionado sobre este tema e, ao longo da entrevista coletiva, acabou revelando três "segredos" que, na sua opinião, explicam o momento mágico do time francês.

Em resumo: ter os melhores laterais do mundo, contar com Ousmane Dembélé na melhor forma e saber ter um jogo coletivo de uma forma que outros times não tem.

Os três segredos do PSG

1) Os melhores laterais do mundo

Hakimi e Nuno Mendes não são apenas laterais. Embora o marroquino apoie mais e o português seja mais defensivo, ambos executam outras funções em diversos setores ao longo do jogo, todas com extrema qualidade, surpreendendo os adversários.

— Acho que são os dois melhores laterais do mundo . No PSG, todos atacam e todos defendem. Aqui, quando temos a bola, o Hakimi pode ser centroavante, ponta, meia ou volante. O Nuno tem uma capacidade ofensiva incrível, mas também cumpre bem o papel defensivo. A chave está na ocupação dos espaços — opina Luis Enrique.

2) Dembelé na melhor forma

O PSG é considerado pela imprensa mundial um time sem grandes estrelas. Porém, na opinião de Luis Enrique, o melhor jogador é Ousmane Dembélé. E a partida contra o Real Madrid foi a primeira do Mundial em que o atacante francês esteve em sua melhor forma, desde os 5 a 0 contra a Inter de Milão, na final da Liga dos Campeões. Ou seja, é uma peça que faz a diferença.

— Foi o primeiro jogo em que tive em boas condições o nosso melhor jogador, que é o Ousmane Dembélé. Ele se machucou com a seleção francesa no primeiro jogo do Mundial. Hoje, durante 55 a 60 minutos, vimos um jogador decisivo, diferente, lindo de ver para qualquer torcedor — avalia o treinador.