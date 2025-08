Os gols e melhores momentos da 17ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Com gol de Léo Ortiz, Flamengo retoma a liderança.

A 17° rodada do Brasileirão contou com mudanças na parte de cima da tabela. O Flamengo assumiu a liderança após vencer o Atlético-MG, já que o Cruzeiro perdeu em casa para o Ceará.

Na zona de rebaixamento, o Santos empatou em 2x2 com o Mirassol e se mantém na parte debaixo da tabela .

Em São Paulo, o Grêmio perdeu para o Palmeiras por 1x0 e termina a rodada perto do Z-4. A partida de terça-feira (29) contra o Fortaleza, na Arena, se torna uma decisão, em razão da sequência negativa no campeonato.

No Beira-Rio, o Internacional empatou com o Vasco em 1x1. O resultado quebra a sequência de três vitórias construídas do time de Roger Machado.