Os gols e melhores momentos da 13ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

A 13° rodada do Brasileirão contou com oito jogos, já que Palmeiras e Fluminense não entraram em campo, devido ao Mundial de Clubes.

No Mineirão, o Grêmio perdeu e foi goleado por 4 a 1 para o Cruzeiro. Com o resultado, o Tricolor perdeu uma posição na tabela e terminou em 12º lugar, com 16 pontos, cinco abaixo do G-6 e os mesmos cinco acima do Z-4.