Os destaques do Chelsea, adversário do Palmeiras nas quartas do Mundial de Clubes

O Chelsea será o adversário do Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes. O duelo decisivo ocorre às 22h desta sexta-feira (4), na Filadélfia.

Cole Palmer

O atacante de 23 anos está no Chelsea desde a temporada 2023/24. Neste Mundial de Clubes, Cole Palmer disputou três partidas — só esteve de fora contra o Espérance. Na temporada, são 49 jogos, com 15 gols e 12 assistências.

Enzo Fernández

O meia de 24 anos chegou ao Chelsea na temporada 2022/23, depois de passagem pelo Benfica. O argentino Enzo Fernández disputou 50 jogos, com nove gols e 16 assistências neste ano. No Mundial de Clubes, esteve em campo em todas as quatro partidas, com três participações em gols.