Abel Ferreira em coletiva de imprensa após a derrota para o Chelsea. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Após perder para o Chelsea, nesta sexta (4), técnico do Palmeiras fez diversas referências positivas ao treinador gaúcho, de quem há tempos é admirador confesso, e disse que irá torcer pelo Fluminense nas semifinais do Mundial de Clubes.

Era a última pergunta. A mediadora da Fifa já olhava para o cronômetro querendo encerrar a coletiva, quando recebi o microfone e perguntei ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, se ele torceria para o Fluminense, de Renato Portaluppi, na sequência do Mundial de Clubes.

Leia Mais Técnico do Chelsea elogia Renato e vê Fluminense em vantagem física para a semifinal do Mundial de Clubes

Minutos após ser derrotado pelo Chelsea, Abel ignorou a frustração pela eliminação e empolgou-se ao falar sobre Renato. O português ignorou o limite de tempo e os olhares da mediadora e, ao longo de 3min29s, proferiu rasgados elogios ao treinador gaúcho.

Confirmou que torcerá pelo Fluminense, elogiou a "flexibilidade tática" de Renato, disse que o admira como pessoa e como profissional e alfinetou os seus críticos.

— No Brasil há treinadores bons, e o Renato é um deles. Vocês não valorizam aquilo que têm. O Renato vai perder como eu perco, só que, quando o Renato perde três ou quatro jogos, vocês começam a cobrar e depois o despedem. Gosto muito da frontalidade e da sinceridade dele. É um homem que eu gosto. É um bom treinador e tem uma energia positiva. Ele não precisa estudar, porque sabe perfeitamente aquilo que tem que fazer — declarou o português.

Leia Mais O sentimento dos gremistas com a chance de Renato conquistar o Mundial de Clubes com o Fluminense

A boa relação entre Abel e Renato começou às vésperas da final da Copa do Brasil de 2020, entre Palmeiras e Grêmio, disputada em fevereiro e março de 2021, quando os estádios ainda estavam sem público por conta da pandemia.

Dias antes do confronto, vencido pelo clube paulista, os dois treinadores participaram de um evento transmitido ao vivo na sede da CBF.

— O Renato é bem mais velho que eu. Já ganhou mais, já perdeu mais e tem mais cabelos brancos que eu — brincou Abel, à época com apenas quatro meses de trabalho no futebol brasileiro, mas já com o título de campeão da Libertadores no currículo.

Renato reagiu com bom humor.

— No Brasil, logo você também vai ficar com cabelos brancos. Espera abrirem os estádios — rebateu aos risos o então técnico do Grêmio.

Mais de dois anos depois, em maio de 2023, Abel Ferreira elogiou Renato mais uma vez. Foi após uma vitória palmeirense por 4 a 1, em São Paulo, em um jogo em que o Tricolor estava desfalcado de Luis Suárez.

— Sempre é difícil enfrentar a equipe do Renato Gaúcho. Eu gosto de enfrentá-lo, acho um excelente treinador — disse Abel.

A amizade ficou ainda mais fortalecida em novembro de 2023, quando o Palmeiras venceu o Botafogo de virada por 4 a 3 em pleno Nilton Santos, após o primeiro tempo terminar 3 a 0 para os cariocas.

À época, Abel disse que "só uma equipe" seria capaz de uma virada como aquela: o Palmeiras.

Porém, dias depois o Grêmio de Renato também bateu o Botafogo por 4 a 3, no Rio de Janeiro, após estar perdendo por 3 a 1, em um jogo marcado por um hat-trick de Luis Suárez.

Provocado na coletiva após o jogo a "rebater" Abel, o então técnico gremista não entrou na onda.

— Não, eu gosto muito do Abel como pessoa e como treinador. Ele é um grande treinador. Às vezes, qualquer um na emoção fala algo a mais, mas não dá para discutir a qualidade do Abel. Comigo ele tem muito crédito como treinador e como pessoa — disse Renato.

Na coletiva seguinte, o português agradeceu a cordialidade do gaúcho.

— Queria agradecer publicamente ao Renato Gaúcho, que falou uma coisa espetacular. Muitas vezes vocês da imprensa esquecem que o treinador sai do jogo com as emoções à flor da pele. O Renato Gaúcho é um treinador verdadeiro, genuíno, não engana ninguém, não é hipócrita e diz o que aconteceu. Eu disse que só havia uma equipe capaz de fazer isso (virar um jogo para 4 a 3). Agora digo: há duas equipes capazes — afirmou.

A troca de elogios reforçou ainda mais os laços entre os dois técnicos. Tanto que, em novembro de 2024, após uma vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio, em São Paulo, Abel presenteou Renato com um vinho português personalizado com o seu nome e sua imagem.

Mais de quatro anos após o primeiro contato, Abel Ferreira garantiu que vai torcer por Renato, hoje comandante do Fluminense, único representante brasileiro nas semifinais do Mundial de Clubes.

Técnico poruguês declarou sua torcida por Renato Portaluppi e elogiou o trabalho do treinador gaúcho. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

E elogiou a capacidade tática do amigo gaúcho, que surpreendeu a Inter de Milão e o Al-Hilal na competição adotando um esquema com três zagueiros.

— O Renato mostrou a sua flexibilidade tática para todos vocês que não gostam de três zagueiros e que não percebem absolutamente nada do que é futebol. Com três zagueiros pode-se ser super ofensivo, super defensivo, pode fazer transições, como ele fez muito bem nos dois jogos em que jogou (com este esquema) — disse o técnico português.

Segundo Abel Ferreira, porém, para a amizade dos dois técnicos ficar completa, ainda falta algo: um convite para uma partida de futevôlei.