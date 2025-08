Organizada do Santos se reúne com diretoria, cobra técnico e pede postura 'rígida' com Neymar

A má fase que insiste em acompanhar o Santos neste Campeonato Brasileiro teve mais um capítulo de tensão nesta terça-feira. Integrantes da Torcida Jovem se reuniram com a direção do clube para se posicionar sobre episódios recentes. Além dos maus resultados (duas derrotas e um empate nos últimos três jogos pelo Campeonato Brasileiro), o comportamento de Neymar também esteve na pauta.

Por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais, a Torcida Jovem enumerou os pontos que vêm causando o descontentamento da torcida. O trabalho do técnico Cléber Xavier foi citado no comunicado.

"Respeitamos a pessoa de Cléber Xavier, entretanto, como treinador do Santos, é necessário muito mais do que os lampejos apresentados, ou uma eventual vitória segunda-feira (data do próximo compromisso da equipe, contra o Juventude, no MorumBis). O Santos precisa de consistência técnica e de resultados, imediatamente", diz parte do texto.