Ons Jabeur anuncia pausa na carreira

A tenista tunisiana Ons Jabeur, ex-número dois do mundo que caiu para a 71ª posição no ranking da WTA, anunciou nesta quinta-feira (17) que está dando uma pausa na carreira após duas temporadas difíceis.

"Nos últimos dois anos, passei por momentos muito difíceis, lutando contra lesões e enfrentando muitos outros desafios. No fundo, eu simplesmente não me sentia mais feliz na quadra", explicou Jabeur, de 30 anos, três vezes finalista do Grand Slam, nas redes sociais.

"O tênis é um esporte magnífico, mas hoje sinto que é hora de me afastar e pensar em mim mesma: respirar, me curar e simplesmente redescobrir a alegria de viver", acrescentou a tunisiana, vice-campeã de Wimbledon em 2022 e 2023, e do US Open em 2022.

No final de junho, Jabeur, ícone do esporte feminino nos países árabes, abandonou na primeira rodada de Wimbledon, após também perder em sua estreia em Roland Garros, no final de maio.