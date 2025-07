Olivier Giroud assina com Lille por uma temporada

O veterano atacante francês Olivier Giroud, que deixou o Los Angeles FC na semana passada, assinou um contrato de um ano com o Lille, anunciou o clube francês da Ligue 1 nesta terça-feira (1º).

Aos 38 anos, Olivier Giroud, maior artilheiro da história da seleção francesa com 57 gols, retorna à Ligue 1 treze anos após deixar o Montpellier.

"É no LOSC que este icônico atacante do futebol francês escreverá o restante de sua carreira. Não há dúvidas de que sua experiência inestimável enriquecerá o elenco dos 'Dogues' no início desta nova temporada europeia", comemorou o clube, que está classificado para a Liga Europa.