Olimpia anuncia a contratação do técnico argentino Ramón Díaz, ex-Corinthians e Vasco

Ramón Díaz está de emprego novo. O técnico argentino foi anunciado nesta quinta-feira como treinador do Olimpia, do Paraguai. Ex-comandante do Corinthians e do Vasco, ele assinou contrato por uma temporada. Emiliano, seu filho, será o seu auxiliar.

Nas redes sociais, o clube postou um vídeo mostrando as diversas etapas da carreira do novo contratado. As imagens mostram o profissional em início de carreira como treinador e ainda uma preleção dele quando era técnico do Corinthians, onde o argentino aparece com um agasalho com o escudo do time paulista. No fim do vídeo, Díaz aparece chegando às instalações do Olímpia e manda um breve recado aos torcedores.