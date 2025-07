O que se sabe sobre a unificação da Libra e Liga Forte União

Liga Forte União e Libra parecem estar perto de acordo para a unificação. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Liga Forte União (LFU) e a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) parecem estar chegando a um acordo para a unificação. Os blocos elaboraram um Memorando de Entendimento (MOU) que estabelece as condições para a criação de uma liga única de clubes. A informação foi publicada pela coluna de Marcel Rizzo, do Estadão.

O documento prevê dois pilares fundamentais. Um em que os direitos televisivos seriam comercializados de maneira conjunta, o que deve aumentar as receitas dos clubes. O outro é a criação de um escopo de regras e normas para a organização do Campeonato Brasileiro.

O memorando foi elaborado pelos departamentos jurídicos dos dois blocos e está em análise, à espera das assinaturas das partes. Vale destacar que o documento ainda não é um contrato para a conclusão da unificação. A discussão deve ganhar mais força depois do fim do Mundial de Clubes.

Avanço pela unificação

Gabriel Lima, executivo da LFU, falou recentemente sobre o objetivo de concluir o Memorando de Entendimento e avançar para a unificação:

— O que a gente tem para fazer, inicialmente, acho que é se colocar de acordo do ponto de vista comercial. Um acordo do ponto de vista societário também é bastante importante. Por fim, como a gente organiza um campeonato e a nossa relação com a CBF nesse contexto — afirmou.

O executivo também falou sobre o fairplay financeiro.

— Tem um um segundo passo que é não menos importante, que são essas regras de fairplay financeiro, organização econômica entre os clubes para que a gente consiga criar um ambiente onde os clubes consigam se desenvolver no futuro — disse em entrevista à Itatiaia, em maio.

A criação de uma liga de clubes é apoiada pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud. Em entrevista ao Charla Podcast, ele cita a necessidade da independência dos clubes para a gestão do Campeonato Brasileiro.

— Sou a favor da liga, acho que o futebol brasileiro tem um produto muito importante na mão que não está sendo bem trabalhado. A gente vê outras ligas aí no mundo funcionando perfeitamente.

Segundo o dirigente, o objetivo é tirar o projeto do papel e dar autonomia para os clubes formarem a liga e gerirem o campeonato, enquanto a CBF cuidaria do futebol de base e do futebol feminino.

— Dar condição para a gente trabalhar o futebol lá nos pequenos cantos do país até os grandes centros. Quando fizer isto, a gente melhora calendário e um conjunto todo do futebol brasileiro — explanou no Charla Podcast.

Clubes da LFU

Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Inter, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco, Atlético-GO, Athletico-PR, Amazonas, América, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, CRB, Goiás, Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova, CSA, Figueirense, Ituano, Londrina, Náutico, Ponte Preta, Tombense.

Clubes da Libra