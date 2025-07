O que se sabe sobre a Copa FGF, competição que fecha o calendário do futebol gaúcho

São José é o atual campeão da competição. Caroline Dolina / Agência RBS

Competição que fecha o calendário do futebol gaúcho, a Copa FGF deste ano ainda tomando forma. O conselho técnico que definirá detalhes do certame ocorrerá no dia 30 deste mês.

No encontro serão definidos os participantes, fórmula de disputa e as datas. A princípio, conforme calendário divulgado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o torneio deve ocorrer em 16 datas entre 24 de setembro e 7 de dezembro.

No ano passado, nove equipes disputaram a competição. O campeão foi o São José. Além da taça e medalhas, a equipe da Capital garantiu vaga na Copa do Brasil de 2025 com a conquista. O Zeca foi eliminado da competição nacional pelo Bragantino, na segunda fase.

Em 2024, a Copa FGF teve uma fase de grupo único — todos contra todos em turno único — antes do mata-mata. Da fase classificatória classificaram diretamente para as semifinais os dois primeiros colocados.