"O que mais entendo é a parte tática": a nova versão de Renato Portaluppi no Mundial de Clubes

Renato Portaluppi e o Fluminense estão nas quartas de final. ANGELA WEISS / AFP

Falar de Renato Portaluppi é falar, ao mesmo tempo, de um treinador e de um personagem. No Mundial de Clubes, talvez pela primeira vez, o último está sendo ofuscado pelo primeiro.

Renato entende de tática? Sim, sempre entendeu e a forma como arma seus times é a prova disso. Porém, ao menos até a saga do Fluminense nos Estados Unidos, nunca fez questão de demonstrar isso.

"Tática eu falo com o grupo"

— Muita gente acha que o Renato não estuda futebol e que o Renato não entende muito da parte tática. A coisa que eu mais entendo é da parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de tática com vocês. Com todo o respeito a vocês, sobre a parte tática eu tenho que falar é com o meu grupo — disse o técnico, em entrevista coletiva logo após vencer a Inter de Milão por 2 a 0, em Charlotte.

Até mesmo a ideia que surpreendeu os italianos, com três zagueiros e três volante, não é nova na sua carreira. Em 2013, na sua passagem menos marcante pelo Grêmio, Renato conduziu o Tricolor ao vice-campeonato brasileiro atuando desta forma em boa parte da competição.

Os três zagueiros eram Werley, Rodolpho e Bressan. Os volantes, Souza, Ramiro e Riveros.

Declarações folclóricas

Só que, em suas passagens pelo Grêmio — todas elas marcasas por bons trabalhos —, as declarações folclóricas, as frases de efeito e as alfinetadas em críticos, por vezes, ofuscaram o aspecto tático nas suas coletivas.

Mas Renato está diferente nos Estados Unidos. Desde as primeiras entrevistas, o treinador vem abrindo mão do lado folclórico e, principalmente, está falando mais sohre tática.

"Espelhar o time"

Após a vitória sobre a Inter, pouco antes de dizer que não precisa falar sobre tática com a imprensa, Renato abordou justamente este tema diante dos jornalistas.

E bem, diga-se de passagem.

— No momento em que eu monto um esquema de jogo, eu sei o que eu estou fazendo. (Com os três zagueiros) Nós poderíamos espelhar a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, com jogadores altos e fortes, com poderio muito grande na bola aérea, tanto defensivamente como ofensivamente. Então eu sabia que tinha que mudar o esquema, espelhar o time e levantar a altura do meu time para que a gente pudesse competir com eles — explicou.