O que está acontecendo no Atlético-MG? Jogadores cobram clube por valores em atraso; entenda

Scarpa e Rony estão entre os que questionam o Galo. Arte sobre fotos de Pedro Souza / Atlético-MG/Divulgação

O clima não está bom no Atlético-MG. Os mineiros têm uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, que pode chegar a R$ 2,3 bilhões. No mês passado, o empresário Rafael Menin, um dos donos da SAF do clube, admitiu que atrasos nos salários e nos direitos de imagem para o elenco são recorrentes.

A situação deixou alguns atletas do grupos descontentes e, agora, eles tomaram ação. O Rony, contratado neste ano, protocolou pedido na Justiça do Trabalho para pedir o fim do vínculo com o clube. A informação é do ge.globo. À noite, o atacante voltou atrás e retirou a ação (leia mais abaixo).

Segundo o site, o atacante alega atrasos nos pagamentos do FGTS, luvas e, principalmente, direito de imagem. O clube, por sua vez, confirma o processo, mas alega que está com salários em dia.

Os meias Gustavo Scarpa e Igor Gomes notificaram o clube extrajudicialmente por atrasos nos pagamentos de direitos de imagens e premiações. A informação é do ge.globo.

No começo da noite desta terça-feira (22), o jornal O Tempo divulgou que o volante Gabriel Menino e o atacante Júnior Santos também cobram de forma extrajudicial o clube.

Volta atrás

Conforme o ge.globo, Rony desistiu da ação na Justiça do Trabalho após conversar com dirigentes do clube.

— O que eu posso dizer é que tá sendo retirada a ação. Não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã de manhã. Foi feito um acordo com o atleta e o staff do atleta. Não tem nenhum problema, litígio — disse Paulo Bracks à Rádio Itatiaia.