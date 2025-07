O que esperar de João Fonseca contra Jenson Brooksby em Wimbledon

João Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem a vencer uma partida em Wimbledon. Na sua estreia no Grand Slan francês, o tenista de 18 anos venceu por 3 sets a 0 o local Jacob Fearnley . O próximo desafio, na segunda rodada, será contra Jenson Brooksby.

A partida contra o estadunidense ocorre nesta quarta-feira (2), na quadra 12, a partir das 7h (horário de Brasília). Em caso de vitória, Fonseca enfrentará o vencedor do duelo entre Nicolas Jarry e Learner Tien.

Em contato com Zero Hora, Fernando Meligeni, ex-tenista e comentarista da ESPN, analisou o duelo do carioca contra Fearnley.