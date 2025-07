O que esperar de Bia Haddad na segunda rodada de Wimbledon

Para chegar pelo segundo ano seguido até a segunda rodada de Wimbledon, Bia Haddad Maia terá um desafio teoricamente fácil . A brasileira está no top 20 e encara Dalma Galfi, número 110 do ranking, nesta quarta-feira (2) , na quadra 15, não antes das 9h30min (horário de Brasília).

As tenistas nunca se enfrentaram. Na primeira rodada, no entanto, Bia teve mais tranquilidade para vencer por 2 a 0 a eslovaca Rebacca Sramková , enquanto a húngara precisou virar o placar contra sua adversária.

— A Bia é favorita, tem uma boa segunda rodada, é um piso onde ela joga muito bem, ela já tem dois títulos na grama do WTA — destaca Dadá Vieira, ex-tenista e comentarista da ESPN.

Para conquistar mais uma vitória e chegar até a terceira rodada — evitando perder pontos no ranking por conta da campanha do ano passado —, Bia precisará chamar a responsabilidade.

— Ela tem que entrar confiante, chamar a responsabilidade para ela, afinal de contas é a número 20 do mundo. Do outro lado, a Dalma Galfim, já foi 79 do mundo. A húngara entra sem pressão alguma, lógico, tentando surpreender — analisa Dadá.