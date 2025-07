O que esperar das quartas de final de Wimbledon

Alcaraz é um dos favoritos no torneio masculino. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Wimbledon chegou nas quartas de final, e os duelos prometem ser equilibrados no masculino e no feminino. Valendo vaga nas semifinais, os jogos na grama britânica sempre podem reservar surpresas.

Zero Hora traz os principais detalhes de cada uma das oito partidas que serão realizadas na terça-feira (8) e na quarta-feira (9).

Masculino

Taylor Fritz x Karen Khachanov

No primeiro duelo das quartas de final do torneio masculino, Fritz chega com favoritismo por carregar a quinta posição no ranking mundial e por vir mais descansado, já que seu duelo anterior, contra Jordan Thompson, acabou no segundo set, por W.O.

Para neutralizar o estadunidense, Khachanov conta com a imprevisibilidade da grama de Wimbledon. O russo teve duelos longos na segunda e terceira rodadas, mas conquistou um 3 a 0 nas oitavas contra Kamil Majchrzak.

Cameron Norrie x Carlos Alcaraz

O número 2 do mundo chega com moral nas quartas de final. Alcaraz eliminou Andrey Rublev na fase anterior, com grandes jogadas na partida. No confronto contra Norrie, o espanhol chega como franco favorito.

O britânico superou uma batalha de 5 sets contra Nicolas Jarry — algoz de João Fonseca. O chileno teve 46 aces e mesmo assim foi derrotado por Norrie, que já foi responsável pela eliminação de Frances Tiafoe.

Flavio Cobolli x Novak Djokovic

Sete vezes campeão de Wimbledon, Djokovic entra como favorito contra o jovem italiano de 23 anos. O aspecto físico pode ser um diferencial, caso a partida se alongue. Até o momento, o sérvio ainda não teve nenhum jogo longo, sofrendo nas oitavas contra Alex De Minauer, com triunfo de virada por 3 a 1.

Cobolli já eliminou Mensik na competição, que é melhor ranqueado, e é outro tenista que venceu a maioria das partidas de forma rápida. Neste confronto existe boa possibilidade de surpresa, principalmente pela ascensão do italiano.

Ben Shelton x Jannik Sinner

O número um do mundo teve sorte nas oitavas. Sinner perdia por 2 a 0 para Dimitrov, mas o búlgaro teve um problema físico e precisou desistir. Com isso, o italiano avançou e teve um duelo mais curto. Resta saber como chegará mentalmente para a partida contra Shelton.

O estadunidense é um bom sacador e isso faz diferença na grama. Para tentar eliminar seu adversário, Shelton vai apostar nisso e no bom momento, no qual ainda não perdeu um set em Wimbledon.

Feminino

Sabalenka é uma das favoritas ao título feminino. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Aryna Sabalenka x Laura Siegemund

A líder do ranking feminino está voando no Grand Slam britânico. Sabalenka ainda não perdeu nenhum set no torneio e chega como favorita diante da alemã.

Siegemund está levando esse confronto com esperança. Ela estava na disputa de duplas com Bia Haddad Maia, mas desistiu do jogo das oitavas para priorizar o jogo de simples. A alemã eliminou Madison Keys, uma das favoritas, na terceira rodada.

Amanda Anisimova x Anastasia Pavlyuchenkova

Duelo de gerações que promete ser equilibrado. Anisimova tem 23 anos e vem sendo sólida na temporada. A estadunidense eliminou Dalma Gálfi — algoz de Bia Haddad Maia na segunda rodada.

Do outro lado, Pavlyuchenkova tem 34 anos e já chegou a ser 11ª do ranking. A campanha vem sendo positiva, com destaque para a vitória diante de Naomi Osaka.

Mirra Andreeva x Belinda Bencic

Com apenas 18 anos, Andreeva joga como gente grande. A russa ainda não perdeu nenhum set no torneio e vem de vitória imponente contra Emma Navarro, número 10 do mundo. Contra Bencic, o favoritismo é da 7ª melhor do ranking.

A suíça passou por duelos complicados, principalmente nas oitavas contra Alexandrova. No entanto, Bencic já foi a quarta colocada da WTA em 2020, e tem experiência para vencer.

Liudmila Samsonova x Iga Swiatek

Por fim, o último confronto tem Swiatek, uma das melhores da atualidade, que busca seu primeiro título em Wimbledon. A polonesa perdeu apenas um set no torneio.