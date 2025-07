"O principal legado é o amor": a história da ONG que homenageia jovem que morreu na Maratona de Porto Alegre

— O principal legado é o amor.

A frase acima é de Marli Hofstatter, mãe de João Gabriel Hofstatter de Lamare, jovem de 20 anos que morreu após sofrer um mal súbito durante a meia-maratona da 40ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre.

A mãe do menino se refere ao filho, mas também à criação da ONG Corre com o Coração, criada por Mariana Pieri, namorada de João, e por amigos próximos ao estudante de ciência de dados e inteligência artificial na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Lançada no começo do mês de julho, a ONG tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o diagnóstico precoce de doenças cardíacas. João Gabriel sofria de miocardiopatia hipertrófica.

A cardiopatia que acometia o jovem pode se manifestar ainda na infância, com falta de ar ou arritmias, ou então ser assintomática, como era o caso de João.

— A gente tinha de fazer algo para honrar ele. Para a gente poder levar informação para as pessoas. Conscientização é muito o propósito da nossa ONG. É conscientizar as pessoas sobre o diagnóstico precoce de doenças cardíacas, principalmente a miocardiopatia hipertrófica. E também as pessoas entenderem a importância de fazer exames. O João Gabriel já tinha realizado exames no coração e nunca tinha aparecido nada. A gente quer levar essa importância do exame e do acompanhamento para as pessoas — explicou Mariana, namorada de João.

Redes sociais e produção de conteúdo com médicos

Com pouco mais de uma semana do seu lançamento, a página acumula mais de 4 mil seguidores no Instagram e começou a produção de conteúdo com médicos para levar conscientizar a população sobre o tema.

— A gente tem metas a curto, médio e longo prazo. Inicialmente é trazer informações para todas as pessoas, e não só para atletas. O próximo passo depois disso é conseguir trazer uma variedade de médicos grande para o nosso leque, com outras especialidades. A longo, só Deus sabe — ressaltou João Pedro Farias, amigo de João e vice-presidente da ONG Corre com Coração.

— A gente não quer que as pessoas fiquem com medo de praticar esporte. Porque muita gente, depois do que aconteceu com o João Gabriel, falou "meu Deus, não vamos mais correr". Não é isso. É saber o limite do seu corpo. E a gente quer que esse legado dele seja muito grande. A gente quer que as pessoas conheçam a informação — completou Mariana.

Força da amizade e o impacto da perda

Ainda dentro da ONG, existe um plano para que sejam realizados eventos em que médicos possam examinar voluntariamente pacientes e a disponibilização da realização de exames, como o eletrocardiograma, para pessoas que não têm condições financeiras.

Outra ideia a longo prazo dos fundadores da Corre com o Coração é realizar uma corrida em nome de João Gabriel Hofstatter de Lamare.

— A ideia da ONG é linda. Foi um movimento deles (se referindo à namorada e aos amigos) e eles que vão dar continuidade a isso. Inspira todo mundo que está em volta. Traz conforto e ao mesmo tempo mostra a força da amizade, do amor e das relações que se constroem — afirmou a mãe de João.

Marli Hofstatter é mãe de João Gabriel Hofstatter de Lamare. André Ávila / Agencia RBS

20 anos e uma vida recheada de amizades

João era considerado um menino tímido, mas com muitos amigos. Alguns, inclusive, desde bebês no berçário.

— Sempre foi muito fiel aos amigos. Quando ele era pequeno, ele ganhou uma medalha de melhor amigo. Quando ele se formou no ensino médio, eu até falei para ele que foi a melhor medalha que ele ganhou. Porque ser considerado melhor amigo é um grande prêmio — relembra Marli.

— Em todo lugar que ele passava, ele só somava amigos. A gente, na família, tem uma convivência diferente dos amigos. E naquele momento de funeral, de luto, foi muito legal de ver a quantidade de gente. A gente não tinha noção da quantidade de amigos que ele tinha. Isso foi incrível — diz Thomas Hofstatter, irmão do jovem.

Do esporte à paixão pela corrida

Antes de se encontrar na corrida, João praticou inúmeros esportes. Fez futebol, natação, judô, remo, beach tennis e atletismo. Mas foi no "corre" que recentemente percebeu sua paixão:

— No ano passado, ele correu 10km pela primeira vez. Depois disso, já planejava correr em Porto Alegre porque seria uma corrida no dia do aniversário dele. Ele estava treinando toda semana, estava super envolvido na questão de alimentação. Foi tudo planejado. E ele estava muito feliz. Então, o que nos conforta também é saber que ele morreu fazendo algo que o deixava feliz.

A morte de João aconteceu no quilômetro 20, um antes do fim da prova.

— Eu não perdi ele, a gente não perdeu ele. Ele só está em outra dimensão, mas a energia dele continua aqui. E eu acho que o amor é isso. Todo mundo está correndo com esse coração, com esse amor que ele semeou entre tantas pessoas — completou Marli.