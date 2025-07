Chelsea em pontualidade "não-britânica", 4 de julho e beisebol marcam pré-jogo do Palmeiras

Beisebol antes do futebol

A curiosidade é que esta partida de beisebol será às 14h05min (horário de Brasília) e ocorrerá no Citizens Park, estádio que fica exatamente ao lado do Lincoln Field, palco de Palmeiras e Chelsea, que ocorrerá às 22h (também de Brasília).

Estêvão vs Chelsea

Já vendido ao Chelsea, o atacante do Palmeiras, Estêvão, irá enfrentar o seu futuro clube na partida desta sexta, pelo Mundial de Clubes . O tema dominou a entrevista coletiva pré-jogo do técnico Abel Ferreira, que minimizou o assunto.

Pontualidade não-britânica

As entrevistas pré-jogo dos jogadores do Chelsea estavam marcadas para às 20h15min (horário de Brasília). Já o técnico Enzo Maresca se manifestaria às 20h30min. Porém, a programação atrasou, e o clube inglês fez algo incomum no protocolo de imprensa do Mundial. Treinador e atletas falaram ao mesmo tempo, prejudicando sobretudo o trabalho dos veículos ingleses que estavam representados por apenas um profissional.