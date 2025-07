Montagem sobre fotos de Dan Mullan e David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Cole Palmer ou Vitinha? Quem pode fazer a diferença na final do Mundial de Clubes?

Chelsea e PSG se enfrentam na final do Mundial de Clubes no domingo (13) . Quem será o primeiro campeão da nova competição organizada pela Fifa?

O episódio do Deu Liga analisou a trajetória das duas equipes e fez um "Mano a Mano", comparando os jogadores dos dois clubes.

