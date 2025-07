Confira o comentário de Carlo Ancelotti sobre o desempenho de Renato Portaluppi no Mundial

Ancelotti acompanhará de perto Fluminense x Chelsea. NELSON ALMEIDA / AFP

A organização tática da defesa do Fluminense, montada por Renato Portaluppi, chamou atenção do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no Mundial de Clubes.

Segundo o coordenador-executivo de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, o italiano teceu elogios ao ídolo gremista e também aos demais técnicos de times brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes, sobretudo quanto à organização defensiva.

Na avaliação de Ancelotti, o futebol brasileiro, antes conhecidos por ser um exportador de talentos ofensivos, está se destacando também por ter defesas compactas, sólidas e bem treinadas.

— Ele (Ancelotti) fez comentários em relação ao modelo tático utilizado pelos clubes brasileiros, que muitas das vezes sempre tiveram uma dificuldade grande em defender e estão mostrando aí que conseguem também fazer um jogo bem organizado na parte defensiva — disse Caetano, em entrevista exclusiva a Zero Hora, em Nova York.

Segundo o dirigente, um dos elogios de Ancelotti foi ao esquema de três zagueiros utilizado por Renato na vitória sobre a Inter de Milão, nas oitavas de final. Porém, o gaúcho não foi um único elogiado.

— Ele elogiou muito os treinadores das equipes brasileiras. Todos. Ancelotti destaca, assim, sempre uma característica muito própria de cada um deles atuar. E a capacidade de defender foi algo também (destacado por ele).... E eu acho que o exemplo do Renato, que é o que está chegando mais longe mostra isso. Mas também todos os demais — completou o dirigente da CBF, que fez questão de enaltecer ainda os trabalhos de Renato Paiva, Filipe Luís e Abel Ferreira, à frente de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, respectivamente.

Evolução defensiva

Em resumo, uma das conclusões de Ancelotti e de Caetano é de que o Brasil evoluiu defensivamente e taticamente.

— Por mais que tenhamos exportado muitos craques do sistema defensivo, era muito mais pela individualidade do que propriamente pelo modelo e pela forma de atuar. Quer dizer, esses clubes brasileiros superaram, em algum momento, os grandes europeus. Então não pode ser apenas reunir bons jogadores. Se não organizar, se não tiver uma ideia de jogo e essa ideia de jogo não for aplicada, isso não se sustenta, principalmente nestes confrontos. Isso está muito claro para o Ancelotti, e eu acho que para todos nós — ressaltou Caetano.

— Tivemos num passado não muito distante, grandes laterais jogando no futebol europeu, grandes zagueiros, mas sempre com aquele discurso de que lá eles aprendiam realmente o modelo tático de jogo. Eu acho que isso a gente está quebrando com essa competição — finalizou o dirigente, que está nos Estados Unidos desde sexta (4), ao lado do coordenador-técnico da Seleção, o ex-zagueiro Juan Santos.