O caminho de João Fonseca no Masters 1000 de Toronto

O sorteio dos confrontos do Masters 1000 de Toronto ocorreu nesta sexta-feira (25) e o caminho de João Fonseca foi definido . Um dos principais torneios de quadra dura não contará com diversos astros da atualidade, como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz .

Uma boa oportunidade para o brasileiro, que jogará pela primeira vez o campeonato canadense . Na primeira rodada, o seu adversário virá do qualifying.

Avançando, ele vai enfrentar o italiano Matteo Arnaldi, 44º melhor do mundo, na segunda rodada. Caso avance, Fonseca poderá enfrentar o terceiro do ranking, o alemão Alexander Zverev, que é o principal cabeça de chave do torneio de Toronto.