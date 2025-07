"Nunca direi adeus ao meu Real Madrid", diz Lucas Vázquez em sua despedida

Acompanhado pelo francês Kylian Mbappé e pelo brasileiro Marcelo, o ponta que virou lateral Lucas Vázquez se despediu do Real Madrid nesta quinta-feira (17), em uma cerimônia emocionante.

"Este é um dos dias mais importantes da minha vida", começou ele, antes de agradecer à família e à torcida pelo apoio recebido. "Vocês me fizeram sentir em casa. Hoje é hora de me despedir, mas eu jamais direi adeus ao meu Real Madrid".

O contrato de Vázquez, de 34 anos, com o clube da capital, se encerrou em 30 de junho, embora ele tenha renovado seu vínculo para disputar a Copa do Mundo de Clubes. O jogador não anunciou se vai continuar como profissional ou se vai pendurar as chuteiras.