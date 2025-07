Novo técnico do Milan confirma chegada de Modric em 1ª coletiva no clube: 'É extraordinário'

Novo técnico do Milan confirma chegada de Modric em sua primeira entrevista coletiva no clube: 'Extraordinário'

O meio-campista Luka Modric, que está vivendo o clima da semifinal do Mundial de Clubes com o Real Madrid, desembarca em Milão para se integrar ao Milan no mês que vem. A revelação foi feita pelo novo técnico do time italiano, Massimiliano Allegri, durante entrevista coletiva, nesta segunda-feira.