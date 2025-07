Nos pênaltis, Brasil vence Canadá e avança em segundo no Mundial de polo aquático

Lucas Andrade marcou oito gols para o Brasil. Satir Sodré / SSPress/CBDA

A seleção brasileira masculina de polo aquático conquistou um importante resultado nesta quarta-feira (16), no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos.

A equipe bateu o Canadá, na disputa de pênaltis, após empate em 11 a 11 no tempo regulamentar, e avançou em segundo para a próxima fase da competição, que está sendo realizada em Cingapura.

Com o goleiro João Pedro Fernandes defendendo duas cobranças canadenses, o Brasil venceu nas penalidades por 8 a 7 e o placar final da partida foi de 19 a 18 para os brasileiros.

Esta foi a segunda vitória do time comandado pelo técnico Thiago Barbosa, que terminou a primeira fase em segundo lugar no Grupo C, atrás dos Estados Unidos e à frente dos canadenses e de Cingapura.

Próxima fase

De acordo com o regulamento, apenas os campeões de grupo avançam direto para as quartas de final. Dessa forma, o Brasil terá que disputar as oitavas de final contra a Grécia, terceira do D, que teve Croácia em primeiro e Montenegro em segundo lugar.

A seleção grega é uma das mais fortes do mundo e foi vice-campeã olímpica em Tóquio-2020, assim como também garantiu a prata no Mundial de 2023 e na Copa do Mundo de 2025.

Quem vencer o confronto entre brasileiros e gregos irá enfrentar a Itália, líder do Grupo A.

O jogo contra o Canadá

A partida diante dos canadenses foi muito difícil para o time brasileiro, que perdeu o primeiro período por 6 a 2, mas que conseguiu reagir no segundo, quando fez 3 a 1.

O Brasil manteve o ritmo de recuperação e marcou 4 a 3 no terceiro dos quatro tempos de oito minutos em que cada partida é disputada.

Com dois minutos para o final do quarto e último tempo, o Canadá liderava por dois gols, mas o Brasil conseguiu empatar, quando restavam 12 segundos, com um gol de Gustavo Coutinho.