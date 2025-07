Norris vence GP da Inglaterra de F1 com dobradinha da McLaren

O britânico Lando Norris venceu neste domingo (6) o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 neste domingo, no mítico circuito de Silverstone, chegando à frente de seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, líder do campeonato de pilotos.

Nove vezes vencedor no circuito, com a última vitória no ano passado, Hamilton não pôde comemorar desta vez em uma pista que tradicionalmente tem sido seu talismã. Ele ainda não subiu ao pódio em nenhuma prova principal desde que chegou à Ferrari, no início desta temporada.