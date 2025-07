Norris supera Ferraris e domina treinos livres em Silverstone

O britânico Lando Norris (McLaren) fez o melhor tempo nos treinos livres desta sexta-feira (4) para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, na segunda sessão realizada no circuito de Silverstone.

Nesta famosa pista inglesa, com ventos intensos, Norris superou as duas Ferraris na tabela de tempos do dia: as do monegasco Charles Leclerc e do inglês Lewis Hamilton, segundo e terceiro, respectivamente.

Hamilton havia sido o mais rápido na primeira sessão, mais lenta que a segunda, em um circuito que ele conhece como ninguém, tendo vencido lá nove vezes no passado.

O atual líder do Mundial de Pilotos, o australiano Oscar Piastri, foi o quarto ao volante de sua McLaren, à frente da Red Bull do atual tetracampeão mundial Max Verstappen, que foi o quinto no dia.

Neste sábado, os pilotos poderão continuar fazendo seus ajustes durante a terceira sessão de treinos livres, marcada para as 12h30 locais (8h30 de Brasília), antes da sessão de classificação, que determinará o grid de largada para a corrida de domingo, que acontece às 12h (horário de Brasília).

- Futuro incerto de Verstappen -

Para além do desempenho dos carros na pista, o principal assunto no paddock foi o futuro de Verstappen, com rumores que o colocam na Mercedes na próxima temporada.

"Max tem contrato até 2028. Ele deixou claro que gostaria de terminar sua carreira em um carro da Red Bull (...) É nisso que estamos focados", declarou o britânico Christian Horner, chefe da Red Bull F1, às vésperas do GP deste fim de semana em Silverstone.

Verstappen teria uma cláusula em seu contrato que lhe permitiria deixar a Red Bull antes do final de 2028 se não terminar entre os quatro primeiros no Mundial de Pilotos após o Grande Prêmio da Hungria no início de agosto, de acordo com a Sky Sports.

Ele está atualmente em terceiro lugar na classificação geral, 61 pontos atrás do líder Piastri.

Outras mídias especializadas noticiaram que, se a Red Bull não terminar entre as três primeiras equipes no Mundial de construtores - a escuderia está atualmente em quarto lugar -, Verstappen poderia acionar uma cláusula de rescisão em seu contrato.

"Os contratos entre pilotos e equipes são sempre confidenciais, mas tudo está no contrato. Há um elemento de desempenho e, claro, também está no contrato de Max", disse Christian Horner.

"A intenção dele é correr conosco em 2026", afirmou.

No final de junho, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, confirmou que "conversas" estavam em andamento para tentar contratar Verstappen, o que adia por enquanto a possível renovação do piloto britânico George Russell.

Na quarta-feira, a Sky Sport Italia afirmou que as duas partes estão em "negociações concretas" antes da temporada de 2026.

Verstappen disse na quinta-feira que "não há nenhuma decisão no momento", sem esclarecer sua intenção.

