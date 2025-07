Norris supera Ferrari e domina 2º treino do GP da Inglaterra como o mais veloz; Bortoleto é 13º

A McLaren conseguiu superar a Ferrari neste segundo treino livre para o GP da Inglaterra, realizado nesta sexta-feira, no circuito de Silverstone, e teve Lando Norris como o mais rápido na atividade. Com o tempo de 1min25s816, ele deixou para trás os dois rivais da equipe italiana com uma boa performance na parte final. Charles Leclerc e Lewis Hamilton completaram as três primeiras posições. Bortoleto ficou com o 13º posto.

Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris, apareceu na quarta colocação, seguido do tetracampeão Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lance Stroll, George Russell, Isack Hadjar e Liam Lawson ocupando a décima posição.

A movimentação foi bastante disputada. A Mercedes chegou a incomodar e brigou pelas melhores marcas, mas logo a Ferrari entrou para ficar na dianteira com seus dois pilotos. Na parte final, a McLaren também brigou pela liderança.

Após um primeiro treino conturbado, onde terminou em último lugar depois de rodar na pista, Bortoleto cumpriu uma boa volta e conseguiu ficar em 12º, melhorando bastante o rendimento da sua Sauber. O piloto brasileiro, porém, não conseguiu sustentar a posição, perdeu um posto para Fernando Alonso e terminou em 13º. Hülkenberg, seu companheiro de equipe, foi o 17º

A segunda sessão desta sexta-feira contou com os dois carros da Ferrari abrindo os melhores tempos. Hamilton foi mais rápido com Leclerc em segundo. No entanto, esse domínio não durou muito e logo Verstappen superou o piloto monegasco.

Carlos Sainz, da Williams, quase provocou um acidente ao rodar na pista e atingir Hamilton. Ao tentar arrumar o carro, o piloto espanhol esteve perto de acertar o carro de Nico Hülkenberg, mas ele desviou a tempo.

Os pilotos voltam à pista para o terceiro treino livre neste sábado às 7h30. A classificação será disputada às 11h. E, no domingo, a largada da corrida está marcada para as 11h, no circuito de Silverstone.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Inglaterra:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min25s816

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min26s038

3º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min26s117

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min26s286

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min26s314

6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min26s383

7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min26s430

8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min26s523

9º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min26s524

10º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min26s624

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min26s840

12º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min26s876

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min26s904

14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min26s941

15º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min26s980

16º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min27s159

17º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min27s165

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min27s174

19º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min27s226