Neymar vê Santos forte e em condições de sonhar alto: 'Podemos ir muito além do que vive hoje'

Desde seu retorno ao Santos no começo da temporada, Neymar não havia vivido uma noite tão mágica quando a desta quarta-feira. Autor do gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, o sorridente astro comemorou de forma efusiva dentro do gramado, fez 'aviãozinho', exibiu e beijou o escudo do clube, abraçou torcedores na arquibancada, entre eles o surfista Gabriel Medina e uma emocionada 'vovozinha', e garantiu que está pronto para levar o time muito além da luta contra a queda.